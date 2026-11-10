Iguatemi tem lucro líquido de R$ 434,9 milhões no 3º trimestre, salto de 259,9%

A Iguatemi teve lucro líquido de R$ 434,9 milhões no terceiro trimestre de 2026, salto de 259,9% ante o mesmo período de 2025.

O que turbinou o resultado foi o ganho de capital de R$ 353,5 milhões com a venda de participações em cinco shoppings ao fundo imobiliário gerido pela TRX, em um processo concluído no último dia de setembro.

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Sem o efeito do ganho de capital, o lucro líquido da companhia ficaria em R$ 140,8 milhões, uma alta de 9,3% na mesma base de comparação anual.

A companhia tem buscado priorizar a participação nos shoppings que são considerados mais estratégicos - maiores vendas e localizações mais relevantes. Com isso, se desfez de fatias de 36% do Iguatemi Alphaville, 10% do Iguatemi Ribeirão Preto, 10% do Iguatemi São José do Rio Preto, 35,55% do Praia de Belas e 36% do I Fashion Outlet Novo Hamburgo.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 659 milhões no terceiro trimestre, aumento de 125,9% na mesma base de comparação anual, também refletindo o ganho de capital com a venda dos ativos.

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O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) foi a R$ 474 milhões, subida de 211,3% na mesma base de comparação.

A receita líquida totalizou R$ 407,3 milhões, alta de 9,2%.

A receita com locação de espaços nos shoppings caiu 1,1%, para R$ 278 milhões.

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A receita de estacionamentos aumentou 4,6%, chegando a R$ 64,1 milhões. A receita com taxa de administração teve alta de 2,8%, para R$ 24 milhões.

A receita com varejo (que inclui o marketplace Iguatemi 365 e lojas próprias) foi o destaque, chegando a R$ 68,9 milhões, crescimento de 14,8%.

Os custos operacionais atingiram R$ 75,9 milhões, alta de 7,9%, enquanto as despesas gerais e administrativas foram de R$ 30,525 milhões, avanço de 8,1%.

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A companhia reportou ganho de R$ 362,3 milhões na linha de outras receitas - o que foi explicado pela venda dos ativos.

O resultado financeiro (soma de receitas e despesas com juros) gerou uma despesa líquida de R$ 97,3 milhões, redução de 4,7% em relação a um ano antes.

A Iguatemi encerrou o terceiro trimestre de 2026 com dívida líquida de R$ 1,749 bilhão, redução de 18,2% ante o fim do segundo trimestre. No período, a alavancagem caiu para 1,05 vez, de 1,65 vez.

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Operações

As vendas totais nos shoppings da rede atingiram R$ 6,092 bilhões no trimestre, alta de 1,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. O desempenho ficou abaixo da inflação no período. As vendas nas mesmas lojas subiram 0,1%. O aluguel nas mesmas lojas avançou 2,5%.

A ocupação nos shoppings atingiu 96,7% dos espaços, alta de 0,6 ponto porcentual. A inadimplência líquida dos lojistas ficou negativa em 0,3%. Isso acontece quando a recuperação de valores antigos supera os novos atrasos.

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Em sua apresentação de resultados, a companhia apontou duas dinâmicas distintas para as vendas na sua rede de shoppings.

Os segmentos ligados a serviços, experiência e conveniência seguiram crescendo, com destaque para entretenimento (alta de 49,8%) e joalherias (alta de 12,4%).

Já o segmento de moda, que representa cerca de 40% das vendas do portfólio, recuou 4,0%. Na visão da empresa, isso ocorreu pelo efeito da Copa do Mundo, que reduziu o fluxo nos shoppings em julho; e pelas temperaturas abaixo da média e chuvas acima do usual em setembro, que atrasaram a venda das coleções

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Primavera-verão.

A companhia citou ainda que a base de comparação foi mais forte, uma vez que o terceiro trimestre de 2025 foi marcado por um número expressivo de inaugurações de lojas que atraíram as atenções dos consumidores no período.

"Apesar da moderação nas vendas, os indicadores de saúde dos lojistas permaneceram sólidos, com custo de ocupação em linha com a média dos últimos

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anos, e desconto, inadimplência e ocupação nos melhores níveis históricos", ponderou a empresa.