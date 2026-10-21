Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

IGP-M sobe 1,59% na 2ª prévia de outubro, após alta de 1,47% na 2ª leitura de setembro

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou alta de 1,59% na segunda prévia de outubro, acelerando em relação à alta de 1,47% da mesma leitura de setembro, divulgou nesta quarta-feira, 21, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado desta leitura foi sustentado pela alta do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) que passou de 1,95% em setembro para 2,12% em outubro, na mesma base de comparação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por outro lado, a segunda prévia do mês também registrou arrefecimento do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) de 0,47% para 0,38%.

Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) passou de 0,27% na leitura de setembro para 0,34% em outubro.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
FGV/IGP-M/OUTUBRO/2ª PRÉVIA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV