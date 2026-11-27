O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 1,24% em novembro, após alta de 1,47% em outubro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 27. O índice acumula avanço de 6,28% no ano e de 6,26% em 12 meses. O resultado mensal do IGP-M ficou perto do teto das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que iam de 0,48% a 1,30%, com mediana em 1,05%.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) avançou 1,62% em novembro, abaixo da alta de 1,93% registrada em outubro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) também desacelerou, de 0,45% para 0,39%.

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O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) subiu 0,30%, ante alta de 0,35% em outubro.

Segundo a FGV, tomate e cebola estiveram entre as principais influências de alta no mês. No IPA, o tomate subiu 43,73% em relação a outubro; no IPC, avançou 32,79%. O relatório atribui destaque aos alimentos in natura no movimento de alta dos preços.

"Com a intensificação do El Niño, os alimentos in natura ganham destaque no movimento de alta observado tanto no IPA quanto no IPC. No acumulado em 12 meses, os alimentos in natura, no caso do IPA, e os gêneros alimentícios, no IPC, apresentam altas de 27% e 7,64%, respectivamente, patamares significativamente superiores aos registrados pelos índices gerais correspondentes. O resultado atual, reforçado pelo cenário climático e da conjuntura econômica, indica que o ritmo de aumento dos preços deverá permanecer acelerado nos próximos meses.", disse Matheus Dias, economista do FGV Ibre, em relatório.