IGP-M sobe 0,45% em dezembro ante alta de 0,56% em novembro e fecha ano em 5,45%

Marianna Gualter (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou alta de 0,45% em dezembro, após avanço de 0,56% em novembro, informou nesta quinta-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast com analistas do mercado financeiro, que indicava 0,58% para o indicador, com estimativas entre 0,25% e 0,99%.

continua após publicidade .

A inflação acumulada pelo IGP-M em 2022 foi de 5,45%. Em 2021, o índice fechou em 17,78%.

O IGP-M de dezembro registrou avanço de 0,47% do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), que inverteu o sinal após deflação de 0,94% em novembro. O índice de preços no atacado acumulou inflação de 5,27% em 2022, ante 20,57% em 2021.

continua após publicidade .

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) desacelerou de 0,64% em novembro para 0,44% em dezembro. A inflação ao consumidor encerrou o ano com avanço total de 4,30%, abaixo dos 9,32% registrados de 2021.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) acelerou de 0,14% em novembro para 0,27% este mês, conforme já divulgado pela FGV. O indicador acumulou alta de 9,40% em 2022, após 14,03% em 2021.