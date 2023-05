IGP-M registra deflação de 1,84% em maio, após queda de 0,95% em abril, afirma FGV

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou deflação de 1,84% em maio, após queda de 0,95% em abril, informou nesta terça-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador caiu 4,47% nos últimos 12 meses. No ano, o índice acumula queda de 2,58%.

O IGP-M de maio veio no piso no intervalo das estimativas do mercado financeiro na pesquisa do Projeções Broadcast. A mediana era negativa em 1,61% e o teto, -1,05%.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) aprofundou a deflação, de 1,45% em abril para 2,72% nesta leitura. Com o resultado, o indicador de preços no atacado cai 7,54% nos 12 meses encerrados em maio. Em 2023, o índice cede 4,34%.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) acelerou de 0,46% em abril para 0,48% em maio. O índice sobe 3,37% em 12 meses e tem alta de 2,62% no ano. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) avançou de 0,23% para 0,40% no período e acumula alta de 6,32% em 12 meses e de 1,34% em 2023.