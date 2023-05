IGP-M recua 1,13% na 1ª prévia de maio, após cair 0,90% na mesma leitura de abril, diz FGV

Marianna Gualter (via Agência Estado)

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) recuou 1,13% na primeira prévia de maio, após cair 0,90% na mesma leitura de abril, informou na manhã desta quarta-feira, 10, a Fundação Getulio Vargas (FGV). A contração foi puxada por deflação do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), que recuou 1,74%, ante queda de 1,40% no mesmo período de abril. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) desacelerou de 0,30% para 0,10% entre as leituras. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M), por outro lado, acelerou de 0,51% para 0,64%, de acordo com a FGV.