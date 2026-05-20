IGP-M recua 0,86% na 2ª prévia de maio, após alta de 2,64% na mesma leitura de abril, diz FGV
Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 08:41:00 Editado em 20.05.2026, 08:48:59
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou queda de 0,86% na segunda prévia de maio, desacelerando em relação à elevação de 2,64% da mesma leitura de abril, divulgou nesta qurta-feira, 20, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na primeira prévia de maio, o indicador havia registrado alta de 0,27%.
O resultado desta leitura foi puxado pela queda do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) que passou de avanço de 3,41% em abril para 0,98% em maio. Também houve arrefecimento do Índice Nacional de Custo da Construção (1,01% para 0,73%) e do Índice de Preços ao Consumidor (0,82% para 0,52%).
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