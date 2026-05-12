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IGP-M desacelera a 0,27% na 1ª prévia de maio, após 0,95% na mesma leitura de abril, afirma FGV

Escrito por Gabriela Jucá (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 08:13:00 Editado em 12.05.2026, 08:24:07
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O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou a 0,27% na primeira prévia de maio, conforme divulgou a Fundação Getulio Vargas nesta terça-feira, 12. Na primeira prévia de abril, o indicador tinha avançado 0,95%.

O movimento foi sustentado pelo alívio do Índice de Preços ao Produtor Amplo (1,07% para 0,18%). Também houve perda de força no Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) nesta leitura, de 0,68% em abril para 0,41% em maio.

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O Índice Nacional de Custo da Construção também desacelerou, a 0,64% na primeira prévia de maio, após alta de 0,66% na leitura anterior.

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1ª prévia FGV IGP-M Maio
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