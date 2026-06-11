IGP-M desacelera a 0,21% na 1ª prévia de junho, após 0,27% na mesma leitura de maio, diz FGV

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou a 0,21% na primeira prévia de junho, conforme divulgou a Fundação Getulio Vargas nesta quinta (11). Na primeira prévia de maio, o indicador registrou alta de 0,27%.

O movimento foi sustentado pelo alívio do Índice de Preços ao Produtor Amplo (0,18% para 0,09%). Também houve perda de força no Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) nesta leitura, de 0,41% em maio para 0,32% em junho.

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O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M), porém, acelerou a 0,77% na primeira prévia de junho, após alta de 0,64% na leitura anterior.