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ECONOMIA

IGP-M cai 1,16% em julho, após recuo de 0,50% em junho, revela FGV

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 08:36:00 Editado em 30.07.2026, 08:49:41
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O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) caiu 1,16% em julho, após ter recuado a 0,50% em junho, informou nesta quinta-feira, 30, a Fundação Getulio Vargas (FGV). A queda foi mais intensa do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava recuo de 1,03% no mês. As estimativas iam de -1,42% a -0,62%.

Houve, nesta leitura, recuo de 1,74% no Índice de Preços ao produtor Amplo (IPA-M), ante alta de -0,97% em junho. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) também registrou queda ante junho, de 0,47% para -0,01%.

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Já o Índice Nacional de Custo da Construção desacelerou o ritmo de alta (0,85% para 0,62%), de acordo com a FGV.

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