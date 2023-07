IGP-M cai 0,72% na 2ª prévia de julho, ante queda de 1,78% na mesma leitura de junho, diz FGV

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Daniel Tozzi Mendes (via Agência Estado)

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) cedeu 0,72% na segunda prévia de julho, após queda de 1,78% na mesma leitura de junho, informou na manhã desta quarta-feira, 19, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O movimento foi puxado por mais um recuo na margem do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), de 1,03%, ante declínio de 2,58% no mesmo período em junho. Em contrapartida, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) subiu 0,04% nesta leitura, após deflação de 0,30% na segunda prévia do mês anterior.