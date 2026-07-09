IGP-M cai 0,39% na 1ª prévia de julho, revela FGV, após alta de 0,21% na mesma leitura de junho

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou queda de 0,39% na primeira prévia de julho, conforme divulgou a Fundação Getulio Vargas nesta quinta-feira, 9. Na primeira prévia de junho, o indicador havia registrado alta de 0,21%.

O movimento foi sustentado pela retração do Índice de Preços ao Produtor Amplo (0,09% para -0,66%). Também houve perda de força no Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) nesta leitura, de 0,32% em junho para 0,01% em julho.

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O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) desacelerou a 0,69% na primeira prévia de julho, após alta de 0,77% na leitura anterior.