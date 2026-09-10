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IGP-M acelera a 0,93% na 1ª prévia de setembro, após 0,26% na mesma leitura de agosto

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) acelerou a 0,93% na primeira prévia de setembro, conforme divulgou a Fundação Getulio Vargas. Na primeira prévia de agosto, o indicador havia registrado alta de 0,26%.

O movimento foi sustentado pelo avanço do Índice de Preços ao Produtor Amplo (0,28% para 1,26%). Também houve aceleração no Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) nesta leitura, de -0,09% em agosto para 0,09% em setembro.

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Por outro lado, o Índice Nacional de Custo da Construção desacelerou, a 0,35% na primeira prévia de setembro, após alta de 0,75% na leitura anterior.

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FGV/IGP-M/SETEMBRO/1ª PRÉVIA
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