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IGP-DI sobe 1,50% em setembro, após alta de 0,06% em agosto, revela FGV

Escrito por Maria Regina Silva (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 1,50% em setembro, após avanço de 0,06% em agosto, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (7) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado do indicador ficou pouco abaixo da mediana de 1,53% das estimativas na pesquisa Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de 1,35% a 1,82%.

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Com a taxa informada nesta quarta-feira, o IGP-DI acumula elevação de 3,72% no ano e de 3,80% em 12 meses.

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O IPA-DI, que representa o atacado, teve aumento de 1,95% em setembro, após 0,10% em agosto.

O IPC-DI, que mensura os preços no varejo, subiu 0,67% em setembro, em relação à alta de 0,37% em agosto. Já o INCC-DI, que considera os preços na construção, teve elevação de 0,22% em setembro, de 0,66% em agosto.

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O núcleo do IPC-DI de setembro subiu 0,25%, após 0,27% em agosto. Usado para mensurar tendências e calculado a partir da exclusão das principais quedas e das mais expressivas altas de preços no varejo, o núcleo do IPC-DI acumulou uma elevação de 3,22% no ano e de 4,20% no acumulado em 12 meses.

Dos 85 itens componentes do IPC, 40 foram excluídos do cálculo do núcleo. Destes, 17 apresentaram taxas abaixo de -0,15%, linha de corte inferior, e 23 registraram variações acima de 0,44%, linha de corte superior.

Já o Índice de Difusão, que mede a proporção de itens com taxa de variação positiva, ficou em 59,68%, 4,52 pontos porcentuais acima do registrado em agosto, quando foi de 55,16%.

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