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IGP-DI de outubro sobe 1,15%, ante alta de 1,50% em setembro, revela FGV

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) subiu 1,15% em outubro, após alta de 1,50% em setembro, informou nesta segunda-feira (9) a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado do indicador ficou abaixo da mediana das estimativas, que apontavam alta de 1,31%, e perto do piso, com intervalo registrado de 1,13% a 1,50%, de acordo com as instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast.

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Com o resultado, o IGP-DI acumulou alta de 4,91% no ano. Em 12 meses, houve avanço de 5,03%. Em outubro de 2025, o índice havia registrado queda de 0,03% e acumulava alta de 0,73% em 12 meses.

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI), que representa o atacado, subiu 1,52% em outubro, após alta de 1,95% em setembro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI), que apura a evolução dos preços no varejo, avançou 0,32%, ante alta de 0,67% no mês anterior. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI), que mensura o impacto dos preços na construção, registrou elevação de 0,37% em outubro, depois de subir 0,22% em setembro.

Segundo Matheus Dias, economista do FGV IBRE, o resultado do IGP permaneceu pressionado principalmente pelos preços das matérias-primas brutas minerais e agropecuárias.

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"Destacam-se também os combustíveis, que seguem registrando altas expressivas, resultando em um Índice de Preços ao Produtor ainda acima de 1,5%. Com a dissipação dos impactos da tarifa de energia elétrica residencial, o IPC apresentou taxa inferior à observada em setembro. Ainda assim, o índice continua pressionado pelas passagens aéreas e pelos alimentos in natura", disse em nota.

Núcleo do IPC-DI

O núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna (IPC-DI) de outubro subiu 0,32%, após a elevação de 0,25% registrada em setembro. Os dados foram divulgados FGV, que informou os resultados do IGP-DI.

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O núcleo do IPC-DI é usado para mensurar tendências e calculado a partir da exclusão das principais quedas e das mais expressivas altas de preços no varejo. Ainda de acordo com a FGV, o núcleo acumulou uma elevação de 3,55% no ano e aumento de 4,21% em 12 meses.

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