IGP-DI de maio sobe 0,87%, ante alta de 2,41% em abril, revela FGV

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 0,87% em maio, após um aumento de 2,41% em abril, divulgou nesta terça-feira, 9, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado do indicador ficou acima da mediana positiva de 0,74% das estimativas do Projeções Broadcast, cujo intervalo era de uma alta entre 0,62% a 0,95%.

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Com o resultado, o IGP-DI acumulou uma elevação de 3,82% no ano e avanço de 2,53% em 12 meses.

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI) aumentou 0,95% em maio, após ter subido 3,09% em abril. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) subiu 0,60% em maio, ante alta de 0,88% em abril. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) subiu 0,88% em maio, após aumento de 1,00% em abril.

Núcleo do IPC-DI

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O núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna (IPC-DI) subiu 0,42% em maio, repetindo assim a elevação de 0,42% vista em abril.

O núcleo do IPC-DI é usado para mensurar tendências e calculado a partir da exclusão das principais quedas e das mais expressivas altas de preços no varejo. Ainda de acordo com a FGV, o núcleo acumulou uma elevação de 2,02% no ano e avanço de 4,12% em 12 meses.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.