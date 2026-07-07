Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

IGP-DI de junho cai 0,79%, ante alta de 0,87% em maio, revela FGV

Escrito por Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em 07.07.2026, 08:30:00 Editado em 07.07.2026, 08:41:57
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou queda de 0,79% em junho, após alta de 0,87% em maio, informou nesta terça-feira, 7, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou abaixo da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, que apontava recuo de 0,60%. As projeções variavam de queda de 0,80% a queda de 0,36%.

Com o resultado, o IGP-DI acumula elevação de 3,0% no ano e avanço de 3,59% em 12 meses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI) recuou 1,36% em junho, após ter subido 0,95% em maio, refletindo principalmente a queda dos preços industriais, que recuaram 1,66%, enquanto os produtos agropecuários registraram baixa de 0,41%.

Entre os estágios de processamento, os bens finais apresentaram queda de 0,05%, os bens intermediários avançaram 0,02% e as matérias-primas brutas recuaram 3,19% no mês.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) subiu 0,36% em junho, ante alta 0,60% em maio. Já o núcleo do indicador desacelerou a alta para 0,40% em junho, após avançar 0,42% em maio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI), por sua vez, subiu 0,78%, após um aumento de 0,88% em maio.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
FGV IGP-DI junho
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV