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IGP-DI de abril sobe 2,41%, ante alta de 1,14% em março, revela FGV

Escrito por Daniela Amorim* (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 08:28:00 Editado em 08.05.2026, 08:37:44
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O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 2,41% em abril, após um aumento de 1,14% em março, divulgou nesta sexta-feira (8) a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado do indicador veio acima da mediana das previsões das instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast, de alta de 2,39%, com estimativas que variavam de um avanço de 1,83% a um aumento de 2,60%.

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Com o resultado, o IGP-DI acumulou uma elevação de 2,92% no ano e avanço de 0,78% em 12 meses.

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI) aumentou 3,09% em abril, após ter subido 1,38% em março. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) subiu 0,88% em abril, ante alta de 0,67% em março. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) subiu 1,00% em abril, após aumento de 0,54% em março.

Núcleo do IPC-DI

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O núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna (IPC-DI) subiu 0,42% em abril, após elevação de 0,37% em março.

O núcleo do IPC-DI é usado para mensurar tendências e calculado a partir da exclusão das principais quedas e das mais expressivas altas de preços no varejo. Ainda de acordo com a FGV, o núcleo acumulou uma elevação de 1,59% no ano e avanço de 4,05% em 12 meses.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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