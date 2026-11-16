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IGP-10 sobe 0,76% em novembro, ante alta de 1,76% em outubro

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) subiu 0,76% em novembro, após alta de 1,76% em outubro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O IGP-10 acumulou variação positiva de 5,58% no ano. A taxa acumulada em 12 meses ficou em 5,63%. Em novembro de 2025, o IGP-10 havia subido 0,18%.

O resultado ficou abaixo da mediana das estimativas (0,96%) encontrada na pesquisa feita pelo Projeções Broadcast.

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Quanto aos três indicadores que compõem o IGP-10 de novembro, os preços no atacado medidos pelo IPA-10 tiveram alta de 0,94%, ante avanço de 2,36% em outubro. Os preços ao consumidor verificados pelo IPC-10 subiram 0,33% em novembro, após elevação de 0,39% em outubro. Já o INCC-10, que mede os preços da construção civil, teve alta de 0,33% em novembro, depois de avançar 0,28% em outubro.

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IGP-10/NOVEMBRO/ALTA
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