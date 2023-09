IGC mantém inalterada estimativa para safra global 2023/24 de grãos em 2,294 bilhões de t

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Ana Ritti (via Agência Estado)

O Conselho Internacional de Grãos (IGC, na sigla em inglês) manteve sua previsão de produção global de grãos na temporada 2023/24 em 2,294 bilhões de toneladas, mesmo nível de agosto. A projeção considera que os aumentos de safra de milho e de cevada são equilibrados pelos cortes de trigo, sorgo e aveia. "As alterações deste mês refletem, principalmente, os dados mais recentes da colheita, que incluíram bons resultados na Rússia e na Ucrânia, assim como reduções relacionadas às recentes condições climáticas mais complicadas na Austrália, no Canadá e na Argentina", explica em nota.

Ainda na temporada 2023/24, o IGC aponta que o consumo mundial ficou 2 milhões de toneladas abaixo do mês anterior, alcançando 2,305 bilhões de toneladas. Além disso, a projeção para os estoques de final de temporada foi elevada em 4 milhões de toneladas, para 588 milhões de t.

Para a soja, em 2023/24, o IGC diminuiu a estimativa de produção em relação ao mês de agosto, de 398 milhões de toneladas para 396 milhões de toneladas no relatório atual, e em comparação com os 367 milhões de toneladas de 2022/23. A projeção de consumo da oleaginosa para 2023/24 se manteve em 388 milhões de toneladas. Para o ciclo 2022/23, o consumo teve um leve avanço na projeção, de 359 milhões de toneladas para 360 milhões de toneladas.

Já na projeção de estoques da soja em 2023/24 houve recuo, passando de 64 milhões de toneladas para 62 milhões de toneladas. O volume do estoque final de soja de 2022/23 se manteve em 54 milhões de toneladas.

Quanto ao milho, o Conselho aumentou a estimativa de produção para 1,222 bilhão de toneladas em 2023/24, ante 1,221 bilhão de toneladas previsto no mês anterior. O volume é maior que o resultado de 1,162 bilhão de toneladas projetado para 2022/23. A previsão para consumo subiu ante o projetado em agosto, de 1,207 bilhão de toneladas para 1,208 bilhão de toneladas, enquanto para 2022/23 ficou em 1,174 bilhão de toneladas. Os estoques subiram de 288 milhões de toneladas para 289 milhões de toneladas em 2023/24.

Em relação ao trigo, na temporada 2023/24, o IGC reduziu ligeiramente a projeção de produção, de 784 milhões de toneladas para 783 milhões de toneladas. O volume é menor do que os 805 milhões de toneladas previstos para 2022/23. A estimativa de consumo do cereal caiu de 805 milhões de toneladas para 803 milhões de toneladas em 2023/24, enquanto em 2022/23 ficou em 795 milhões de toneladas. Já a perspectiva para os estoques do cereal em 2023/24 cresceu em 2 milhão de toneladas, para 263 milhões de toneladas, enquanto para 2022/23 ficou em 283 milhões de toneladas, pequeno aumento ante a previsão anterior de 282 milhões de toneladas.

Para a safra 2022/23, o IGC aumentou a sua previsão de produção global de grãos de 2,263 bilhões de toneladas para 2,266 bilhões de toneladas. Em relação ao consumo mundial de grãos, a previsão avançou de 2,266 bilhões de toneladas para 2,268 bilhões de toneladas. A previsão de estoques finais subiu, de 597 milhões de toneladas para 599 milhões de toneladas.