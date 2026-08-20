IFs avaliam que condições de oferta de crédito se tornaram mais restritivas, mostra PTC do BC

As condições de oferta de crédito se tornaram mais restritivas no segundo trimestre de 2026, com exceção do segmento de crédito habitacional, avaliam as instituições financeiras (IFs) que participaram da última edição da Pesquisa Trimestral de Condições de Crédito (PTC) do Banco Central. Os resultados da pesquisa foram publicados nesta quinta-feira, 20.

Segundo o relatório da PTC de junho, as instituições financeiras esperam que esse cenário continue para os segmentos de pessoas jurídicas no terceiro trimestre e aguardam uma relativa estabilização para os segmentos de pessoas físicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Quanto à demanda, as IFs avaliam que a demanda por crédito se mostrou resiliente entre abril e junho deste ano, com fortalecimento em todos os segmentos. Para o terceiro trimestre, esperam continuidade desse movimento, com exceção do segmento de grandes empresas.

Também analisaram que a inadimplência se comportou em linha com as expectativas no segundo trimestre e continua figurando entre os principais fatores restritivos da oferta de crédito. No segmento habitacional, porém, ela ficou abaixo do esperado.

Para o terceiro trimestre, esperam continuidade da deterioração, mas em menor intensidade do que a observada no trimestre anterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Grandes empresas

Para as IFs, no segundo trimestre, as condições de oferta ficaram mais restritivas. À frente, espera-se manutenção dessa dinâmica, pressionada principalmente pela inadimplência e pelas condições gerais da economia doméstica.

Micro, pequenas e médias empresas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A IFs observaram continuidade do grau de restrição, com leve desaceleração devido, em parte, à disponibilidade de mecanismos de fomento ao crédito.

Para o terceiro trimestre, ainda esperam uma oferta restritiva devido, principalmente, aos fatores relacionados à inadimplência. Todavia, entendem que a concorrência entre instituições financeiras pode mitigar parte dos efeitos restritivos.

PF Consumo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre abril e junho, as instituições avaliaram que houve aumento no grau de restrição da oferta. Para os próximos meses, entendem que o custo e a disponibilidade de funding e a menor tolerância ao risco devem aumentar esse grau de restrição, ainda que condições favoráveis do mercado de trabalho possam contribuir para suavizar esse efeito.

PF Habitacional

As condições de oferta permaneceram estáveis para as IFs, com maior preocupação com nível de comprometimento de renda do consumidor sendo mitigada por melhor custo e disponibilidade de funding e pelo ambiente institucional. Para o terceiro trimestre, elas esperam elevação do grau de restrição, devido à menor tolerância ao risco e à maior expectativa de inadimplência do mercado.