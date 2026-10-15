iFood estima crescimento de 60% nas vendas da Black Friday ante 2025

O iFood estima crescimento de 60% nas vendas durante a Black Friday deste ano, em comparação com 2025, segundo a vice-presidente de Marketplace da companhia, Paula Ritto. A projeção foi apresentada durante evento realizado nesta quinta-feira, 15, para detalhar a estratégia da plataforma para a data.

A campanha terá início na próxima segunda-feira, 19, com descontos de até 60%, que poderão chegar a 80% em novembro. A programação se estenderá por seis semanas, com ofertas em categorias como restaurantes, mercados, farmácias e pet shops.

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A Black Friday deste ano também marca uma ampliação da participação de categorias além do delivery de refeições. Atualmente, esses negócios já respondem por 35% da receita do iFood.

"Essas categorias foram uma aposta há cinco anos. Elas entram este ano na Black Friday como uma grande realidade", disse a executiva.

No ano fiscal encerrado em março de 2026, as verticais de farmácias e mercados registraram crescimento de 70% e 60%, respectivamente. A plataforma reúne atualmente 22 mil farmácias e 14 mil mercados parceiros.

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A companhia também anunciou que oferecerá parcelamento sem juros para compras acima de R$ 150 em diferentes categorias, incluindo farmácias e pet shops. A modalidade será lançada durante a Black Friday e permanecerá disponível após a campanha.