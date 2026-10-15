IFB: questão do fim da 6x1 agora é o calendário de implementação

O Instituto Foodservice Brasil (IFB) - formado por empresas do ramo de alimentação fora do lar e por indústrias fornecedoras do setor - afirma que a aprovação no Senado da PEC que encerra a escala 6x1 com 75 votos a 1 mostra o respaldo que a medida tem. "A discussão que o setor precisa fazer agora é a do calendário", afirma o IFB em nota.

A argumentação é a de que, pelo texto aprovado, dois meses após a promulgação da emenda, a jornada máxima de trabalho cai de 44 para 42 horas semanais e o trabalhador passa a ter 2 dias de descanso por semana. A jornada de 40 horas vem 12 meses depois. "Para quem trabalha de segunda a sexta, 60 dias é um prazo exigente. Para um setor que abre 7 dias por semana, vive de escala, de sazonalidade e de margem estreita, é um prazo de outra natureza, porque reorganizar a escala é reorganizar o próprio funcionamento do negócio", afirma o Instituto.

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O IFB representa 132 empresas associadas que, juntas, empregam mais de 440 mil pessoas e somam mais de 183 mil estabelecimentos, por onde passam quase 200 milhões de consumidores todos os meses. No levantamento da instituição, apenas 9% das empresas já decidiram como vão se adaptar, e 64% só devem decidir depois da definição legal ou ao longo de 2027. No orçamento de 2027, só 18% já incluíram o impacto. E 59% das estimativas de impacto ainda são percepção, não modelagem formal.

Ainda segundo estudo do IFB, entre os operadores de estabelecimentos, 91% do quadro está em escala 6x1, e todos atribuem nota máxima à dependência dessa escala para funcionar sem interrupção. Para o conjunto das empresas, 36% afirmam que mais de 75% de suas unidades não podem reduzir um dia de funcionamento sem perda relevante de receita.

O IFB propõe que a regulamentação reconheça a realidade de cada segmento e de cada porte, com regras diferenciadas de compensação e jornada para operações contínuas e medidas de transição por porte e que se instale uma mesa técnica com o Executivo e o Congresso, com os dados do setor sobre a mesa.