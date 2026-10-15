Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

IFB: questão do fim da 6x1 agora é o calendário de implementação

Escrito por Talita Nascimento (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Instituto Foodservice Brasil (IFB) - formado por empresas do ramo de alimentação fora do lar e por indústrias fornecedoras do setor - afirma que a aprovação no Senado da PEC que encerra a escala 6x1 com 75 votos a 1 mostra o respaldo que a medida tem. "A discussão que o setor precisa fazer agora é a do calendário", afirma o IFB em nota.

A argumentação é a de que, pelo texto aprovado, dois meses após a promulgação da emenda, a jornada máxima de trabalho cai de 44 para 42 horas semanais e o trabalhador passa a ter 2 dias de descanso por semana. A jornada de 40 horas vem 12 meses depois. "Para quem trabalha de segunda a sexta, 60 dias é um prazo exigente. Para um setor que abre 7 dias por semana, vive de escala, de sazonalidade e de margem estreita, é um prazo de outra natureza, porque reorganizar a escala é reorganizar o próprio funcionamento do negócio", afirma o Instituto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O IFB representa 132 empresas associadas que, juntas, empregam mais de 440 mil pessoas e somam mais de 183 mil estabelecimentos, por onde passam quase 200 milhões de consumidores todos os meses. No levantamento da instituição, apenas 9% das empresas já decidiram como vão se adaptar, e 64% só devem decidir depois da definição legal ou ao longo de 2027. No orçamento de 2027, só 18% já incluíram o impacto. E 59% das estimativas de impacto ainda são percepção, não modelagem formal.

Ainda segundo estudo do IFB, entre os operadores de estabelecimentos, 91% do quadro está em escala 6x1, e todos atribuem nota máxima à dependência dessa escala para funcionar sem interrupção. Para o conjunto das empresas, 36% afirmam que mais de 75% de suas unidades não podem reduzir um dia de funcionamento sem perda relevante de receita.

O IFB propõe que a regulamentação reconheça a realidade de cada segmento e de cada porte, com regras diferenciadas de compensação e jornada para operações contínuas e medidas de transição por porte e que se instale uma mesa técnica com o Executivo e o Congresso, com os dados do setor sobre a mesa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ESCALA 6X1/JORNADA/PEC/SENADO/APROVAÇÃO/REPERCUSSÃO/IFB
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV