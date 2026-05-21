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ECONOMIA

Ideal é aprovar Imposto Seletivo até o fim deste ano, para entrar em vigor em 2027, diz Durigan

Escrito por Mateus Maia e Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 19:38:00 Editado em 21.05.2026, 19:48:41
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira, 21, que o Imposto Seletivo (IS) da reforma tributária já foi discutido na Pasta e que agora há diálogo com outros ministérios. Além disso, ele disse que a ideia é aprovar o IS até o fim do ano, para substituir o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em 2027.

"O ideal é, com um diálogo, e a gente tem tratado os temas, aprovar até o fim do ano, para que o ano que vem, com o fim do IPI, a gente substitua pelo imposto seletivo, mantendo o nosso compromisso na tributária de neutralidade fiscal com o país", declarou.

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Segundo ele, há um diálogo que se faz necessário com o Congresso para evitar um embaraço e prejudicar a aprovação do tema ainda neste ano. Por isso, ele descartou o envio do IS antes das eleições.

"Nós estamos, de fato, dialogando com esses ministérios e com o Congresso Nacional para achar o melhor caminho. Veja, eu também trabalho com o Congresso Nacional nesse ponto, porque eu não posso criar um problema para o Congresso e jogar contra a própria tributária", completou.

Durigan disse ainda que é preciso tratar a reforma tributária como um pacto de Estado, sem fake news. Segundo ele, quem defende postergar a reforma tributária joga contra a economia do País.

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REFORMA TRIBUTÁRIA/FAZENDA/DURIGAN/IMPOSTO SELETIVO
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