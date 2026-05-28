Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

ICL: nova fase da Carbono Oculto revela fraudes estruturais no mercado de combustíveis

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 14:30:00 Editado em 28.05.2026, 14:38:56
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Instituto Combustível Legal (ICL) avalia que a Operação Fluxo Oculto, um desdobramento da Carbono Oculto, evidencia o caráter estrutural das fraudes no mercado brasileiro de combustíveis e reforça a necessidade de atuação permanente e integrada das autoridades. Para a entidade, as informações sobre o cumprimento de 59 mandados em cinco Estados, com suspeitas que incluem lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, uso de fintechs, fundos de investimento e adulteração de combustíveis, mostram que o combate à ilegalidade exige rastreabilidade financeira, fiscalização coordenada e fechamento de brechas regulatórias.

O ICL destaca como "expressivos" os dados preliminares da operação, especialmente a suspeita de que seis fintechs tenham movimentado mais de R$ 26 bilhões entre 2022 e 2025, incluindo depósitos em espécie e operações com criptoativos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na avaliação do instituto, os números indicam que o mercado ilegal não se limita à venda irregular na ponta, mas envolve uma cadeia sofisticada, com mecanismos financeiros complexos para ocultar recursos, blindar patrimônio e dar aparência de legalidade a práticas que prejudicam consumidores, empresas regulares e os cofres públicos.

A entidade também afirma ver com preocupação a frente de investigação sobre desvio de nafta petroquímica e possível adulteração de combustíveis, citando estimativa de sonegação de R$ 200 milhões em tributos em dois anos.

"Operações como a Fluxo Oculto mostram que o crime no setor de combustíveis atua em várias camadas: na adulteração do produto, na sonegação tributária, na abertura de empresas de fachada e na lavagem de dinheiro por estruturas financeiras sofisticadas. O Brasil avançou no combate a essas práticas, mas precisa seguir fortalecendo a fiscalização, a troca de informações entre órgãos públicos e a responsabilização de quem usa o mercado formal para esconder atividades ilegais", afirmou em nota o

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

presidente do ICL, Emerson Kapaz.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2ª fase combustíveis ICL Operação Carbono Oculto
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV