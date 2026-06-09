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Iceye, empresa espacial da Europa, é avaliada em mais de 10 bilhões de euros

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 16:21:00 Editado em 09.06.2026, 16:30:19
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A operadora de satélites finlandesa Iceye arrecadou mais de 450 milhões de euros em uma rodada de financiamento liderada pela empresa de capital dos EUA General Atlantic, avaliando a empresa em mais de 10 bilhões de euros enquanto busca atender à crescente demanda por inteligência soberana baseada no espaço.

A empresa disse nesta terça-feira, 9, que garantiu 450 milhões de euros em um financiamento primário através da rodada série F liderada pela General Atlantic. Outros investidores incluem a fornecedora finlandesa de equipamentos de telecomunicações Nokia e a Autoridade de Investimentos do Catar, disse a Iceye.

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Incluindo uma colocação secundária, o valor total da rodada de financiamento série F excede 1 bilhão de euros, disse.

Os recursos da rodada de financiamento devem apoiar a expansão global da empresa e fortalecer suas capacidades de inteligência para atender à crescente demanda e fornecer sistemas e dados de inteligência soberana a governos e clientes em uma nova escala, disse a Iceye.

A transação está sujeita a condições de fechamento habituais e aprovações regulatórias.

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Em 2025, a Iceye gerou mais de 250 milhões de euros em receita e superou 100 milhões de euros em ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização, com uma carteira de pedidos de mais de 1,5 bilhão de euros.

A Iceye está agora dobrando sua capacidade de produção, de 50 satélites por ano hoje para uma meta de 100 anualmente até 2028 e além, disse.

"Acreditamos que a demanda estrutural global pela inteligência da Iceye continuará a acelerar", disse Sascha Guenther, Diretor Geral da General Atlantic, Chefe da região da Alemanha, Áustria e Suíça, e Co-Chefe de Tecnologia da EMEA.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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