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IBP: Descoberta na Margem Equatorial pela Petrobras reforça segurança energética

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) afirmou nesta sexta-feira, 14, que a descoberta anunciada nesta sexta-feira, 14, pela Petrobras, nas águas ultraprofundas da Margem Equatorial brasileira, confirma que o Brasil tem perspectivas muito positivas para a produção de petróleo e gás natural em outras regiões, reforçando a segurança energética nacional no médio e no longo prazo.

"O IBP vê como extremamente importante a confirmação da presença de hidrocarbonetos no poço exploratório, na bacia da Foz do Amazonas. A notícia divulgada pela Petrobras na data de hoje é significativa não apenas pela identificação da presença de petróleo, mas por indicar a possibilidade de exploração e produção em uma nova fronteira no extremo norte do País", disse a entidade em nota.

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A Petrobras alcançou hoje o reservatório do poço pioneiro de Morpho, onde encontrou a presença de petróleo. Não foram divulgados detalhes. A descoberta ocorre dez meses após o início da perfuração do poço.

Segundo a companhia, por ser uma profundidade expressiva (2.886 metros) e em uma região pouco conhecida, o trabalho foi realizado com cautela para que o resultado fosse alcançado. As operações de perfuração permanecem em curso, visando à continuidade da avaliação exploratória.

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