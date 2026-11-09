Ibovespa volta aos 172 mil pontos, no pico do dia, com exterior pró-risco

O Ibovespa terminou o primeiro pregão da semana com mais uma recuperação, acompanhando o movimento pró-risco no exterior que também ajudou na alta das bolsas americanas e outros mercados emergentes. O movimento aconteceu na esteira do tombo forte do petróleo, que contribui para uma expectativa de menor pressão inflacionária. Um cenário de inflação mais controlada pode, potencialmente, exigir uma postura menos dura dos bancos centrais, com juros mais baixos no horizonte - um cenário favorável para as ações globalmente.

O petróleo Brent para janeiro fechou em queda de 5,85%, a US$ 92,57 o barril, distante das máximas acima dos US$ 100 o barril. O tombo aconteceu depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou no fim de semana a possibilidade de novos ataques americanos ao Irã. Há ainda relatos de que o governo americano permitiu o enriquecimento de urânio no país persa, segundo o jornal Al Arabiya.

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Com esse pano de fundo, o principal índice da B3 ganhou força bem perto do fim dos negócios e fechou na máxima do dia, em 172.236,05 pontos (+2,22%). A queda do petróleo pesou sobre as ações da Petrobras, que impediram uma alta maior do Ibovespa. Ainda assim, as demais blue chips encerraram em firme valorização, impulsionando o índice. Em Nova York, o EEM, maior ETF ligado a mercados emergentes, avançou 2,87%.

"Olhando para o todo, se o petróleo está caindo, isso pode contribuir para uma inflação menor. Estar perto de US$ 93 é muito significativo em relação a US$ 104, onde já esteve. Se o preço não voltar a disparar com força, tem bastante a ser corrigido nos mercados", afirma o fundador e gestor da RAM Capital, Paulo Renoldi.

A despeito do dia positivo, profissionais de mercado ainda afirmam que o cenário doméstico segue como grande ponto de atenção para os investidores, à medida que o presidente Lula sinaliza - ou não - a composição do seu novo governo e qual a agenda fiscal a ser adotada a partir do ano que vem. Especialistas ainda ponderam que há preocupação quanto à continuidade de uma política fiscal expansionista, sobretudo diante das promessas de campanha feitas.

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No último domingo, 8, Lula realizou um aguardado pronunciamento à nação, em que sinalizou compromisso fiscal, sem detalhar cortes, além de prometer comprar dívidas bancárias das famílias, criar o Ministério da Segurança Pública e defender reformas política e do Judiciário.

"Por mais que o pronunciamento não tenha sido tão focado assim quanto se gostaria nas contas públicas, o fato de ele sinalizar uma preocupação com a dívida num pronunciamento em rede nacional, que chega para aquele eleitor médio, mostra uma mudança de tom", afirma o economista-chefe e sócio-fundador da Forum Investimentos, Bruno Perri.