Ibovespa tenta defender os 187 mil pontos com desdobramentos da guerra no radar

O Ibovespa perdeu cerca de 1.500 pontos ante a máxima do dia (188.674 pontos) na segunda hora de negociações desta quarta-feira, 6, e tentava sustentar os 187 mil pontos perto do fim da manhã, após perder este patamar e se aproximar da mínima do dia (186.762 pontos). O comportamento da Bolsa segue em meio ao aprofundamento da queda das ações da Petrobras, pressionadas pelo recuo do petróleo.

Por volta das 11h31, o Ibovespa subia 0,20%, aos 187.121 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Brent recuava cerca de 8%, enquanto as ações ON da Petrobras chegaram a cair mais de 4%.

Apesar disso, o avanço dos papéis da Vale e a alta dos bancos ainda ajudavam a sustentar o índice, mesmo após as ações do Itaú Unibanco perderem força e passarem a operar em baixa.