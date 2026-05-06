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ECONOMIA

Ibovespa tenta defender os 187 mil pontos com desdobramentos da guerra no radar

Escrito por Fernanda Bompan (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 12:11:00 Editado em 06.05.2026, 12:19:27
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O Ibovespa perdeu cerca de 1.500 pontos ante a máxima do dia (188.674 pontos) na segunda hora de negociações desta quarta-feira, 6, e tentava sustentar os 187 mil pontos perto do fim da manhã, após perder este patamar e se aproximar da mínima do dia (186.762 pontos). O comportamento da Bolsa segue em meio ao aprofundamento da queda das ações da Petrobras, pressionadas pelo recuo do petróleo.

Por volta das 11h31, o Ibovespa subia 0,20%, aos 187.121 pontos.

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O Brent recuava cerca de 8%, enquanto as ações ON da Petrobras chegaram a cair mais de 4%.

Apesar disso, o avanço dos papéis da Vale e a alta dos bancos ainda ajudavam a sustentar o índice, mesmo após as ações do Itaú Unibanco perderem força e passarem a operar em baixa.

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