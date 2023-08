Ibovespa tem pregão fraco mas tenta interromper sequência histórica de perdas

Contabiliza do uma sequência histórica de 13 pregões consecutivos, o Índice Bovespa tem um pregão fraco nesta sexta-feira, 18, alternando pequenas altas e baixas. O índice chegou a cair 0,49% nos primeiros minutos de negociação, mas passou a ensaiar uma recuperação a partir da alta de ações do setor financeiro e subiu até 0,29% no melhor momento até agora. No exterior, o sinal de baixa ainda predomina nas bolsas, em novo dia de aversão ao risco, diante da percepção de piora na crise na China.

No dia em que a gigante chinesa do setor de construção Evergrande pediu falência nos Estados Unidos, a China anunciou detalhes sobre como planeja implementar um pacote de medidas para fortalecer mercados acionários e de títulos no país, de forma a impulsionar a confiança do investidor. Entre elas, o país visa principalmente relaxar restrições para fundos, incluindo sobre regras para investimentos estrangeiros.

Os preços do minério de ferro fecharam em alta na china, mas o petróleo segue fraco, com os preços do barril perto da estabilidade nos futuros de Londres e Nova York. Por aqui, predomina a queda entre ações de commodities, como Petrobrás e Vale, que também são afetadas pelo vencimento do mercado de opções, que costuma trazer instabilidade aos papéis.

No cenário doméstico, as atenções se voltam a movimentações políticas em torno de reformas estruturais, que têm potencial para promover algum alívio aos ativos. O deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019 na Câmara dos Deputados, afirmou que a reforma tributária aumentará a carga tributária em um primeiro momento. Porém, como a PEC pretende simplificar os impostos, elevará a formalização e, com isso, terá a possibilidade de reduzir a carga sobre o consumo em um "futuro próximo".

"Na implantação, vamos ter aumento de base, acredito firmemente nisso. Teremos aumento da formalização, porque com simplificação, você também tem aumento de formalização, o que gera possibilidade de, em um futuro próximo, diminuir a carga sobre o consumo", disse o deputado em um evento do Insper, em São Paulo.

O presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou que a meta é que o texto da reforma tributária comece a ser apreciado no Senado no início de outubro, após passar pela etapa de audiências públicas e discussões com governadores e prefeitos.

Às 11h30, o Ibovespa tinha alta de 0,12%, aos 115.120,01 pontos. Petrobrás ON e PN recuavam 0,41% e 0,48%, enquanto Vale ON perdia 0,50%. Por outro lado, Bradesco PN subia 0,60% e Magazine Luiza ON avançava 3,90%.