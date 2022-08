Ibovespa tem pregão de oscilações contidas em meio à fraqueza em NY

Paula Dias (via Agência Estado)

O Ibovespa alterna pequenos sinais de alta e baixa nesta quinta-feira, em um pregão que abriga simultaneamente movimentos de realização de lucros e busca do investidor por oportunidades de compra no mercado brasileiro. Em Nova York, os índices mostram fraqueza, o que contribui para a correção em alguns setores de ações.

Um dia depois da divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), considerada "dovish", os analistas seguem atentos a indicadores econômicos que ajudem na formação de projeções para a economia local.

Nesta manhã, o Departamento do Trabalho dos EUA divulgou que o número de pedidos de auxílio-desemprego no país teve queda de 2 mil na semana encerrada em 13 de agosto, a 250 mil. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam 260 mil solicitações, o que reforça a percepção de uma economia forte.

Participando de evento no Brasil, o economista e ex-presidente da regional de Nova York do Fed, William Dudley, avaliou que a necessidade de deixar os juros altos nos Estados Unidos por mais tempo vai colocar a maior economia do mundo em recessão. "Ainda não estamos em recessão, mas acredito que vamos ter uma", disse há pouco em palestra em evento do BTG Pactual.

Dudley afirmou que os números negativos do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA este ano não são consistentes ainda com uma recessão, pois não são disseminados pela economia.

Às 11h22, o Ibovespa tinha 113.837,70 pontos, em alta de 0,11%. Petrobras ON subia 1,16%, alinhada à alta dos preços do petróleo. Vale ON subia 0,12%.