Ibovespa tem manhã de queda com blue chips, mais alinhado a bolsas da Europa do que a NY

O Ibovespa abriu o pregão desta quinta-feira, 27, em baixa e segue em território negativo, descolado da maioria dos principais índices de ações em Nova York, mas alinhado ao movimento das bolsas na Europa, que caem, em sua maioria. A queda do Ibovespa durante o período da manhã foi motivada essencialmente por empresas com grande peso no índice - como Vale, Petrobras e Itaú Unibanco -, todas elas de setores tradicionais da economia, enquanto nas bolsas dos Estados Unidos o avanço é puxado pelo setor de tecnologia, após resultados mais fortes que o previsto da Nvidia.

O Dow Jones, porém, índice que carrega menos empresas de tecnologia, operava perto da estabilidade.

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Segundo especialistas, o movimento sugere que investidores podem ter voltado a aumentar a exposição a ações relacionadas ao setor de inteligência artificial em detrimento de outros segmentos.

Gabriel Macarini, advisor sênior da Blue3 Investimentos, afirma que o balanço da Nvidia "colocou um fim ao pequeno temor de que poderia haver um estouro da bolha de IA caso o resultado decepcionasse".

Por volta das 11h30, o Ibovespa chegou a cair 0,44%, a 173.823 pontos.