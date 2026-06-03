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Ibovespa tem maior perda em quase um mês, aos 170,3 mil pontos

Escrito por Luís Eduardo Leal (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 17:56:00 Editado em 03.06.2026, 18:08:11
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O Ibovespa acentuou perdas desde o início da tarde, em dia de acomodação também em Nova York após sequência de recordes nos três índices de referência dos EUA. Mas conseguiu ao menos conservar, no intradia e no fechamento, o patamar de 170 mil pontos, ainda nos menores níveis desde janeiro, depois da recuperação ensaiada no dia anterior. Nesta quarta-feira, 3, oscilou entre mínima de 170.007,55 e máxima de 174.192,19 pontos, correspondente ao nível de abertura. Ao fim, marcava 170.330,63 pontos, em baixa de 2,22%, com giro a R$ 28,3 bilhões.

Na semana, faltando ainda a sessão de sexta-feira para a conclusão do primeiro intervalo de junho, o Ibovespa cai 1,99%. No ano, limita o avanço a 5,71%. O desta quarta-feira foi o menor nível de fechamento desde 20 de janeiro. Em porcentual, foi a maior perda para o Ibovespa em quase um mês, desde 7 de maio (-2,38%).

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"Bolsa teve uma alta ontem, e caiu com mais força hoje, com Vale devolvendo a recuperação do dia anterior, e os bancos mostrando também uma sangria, afetando o Ibovespa como um todo. Dia de forte correção, que atingiu diversos setores, como o de construção. Não houve um gatilho específico, mas o que tem prevalecido desde o fim de abril é a saída de fluxo estrangeiro, com um cenário ainda de alta para o petróleo que afeta os juros futuros em todo o mundo e a perspectiva para a inflação global, com consequências também para a Selic", observa Rubens Cittadin, especialista em renda variável da Manchester Investimentos.

Para Tales Barros, líder de renda variável da W1 Capital, "a piora do Ibovespa desde o fim da manhã decorre de uma cautela maior ainda em torno da retomada da questão tarifária", nesta semana, por novas iniciativas protecionistas dos Estados Unidos - o que, combinado à proximidade do feriado, na quinta no Brasil, resultou em reversão do movimento de recuperação visto na terça-feira. "Dados oficiais do mercado de trabalho americano, a serem conhecidos na sexta-feira, podem trazer efeito adicional sobre as curvas de juros", diz Barros. "Emergentes seguem no foco", com a reversão de fluxo para parte desses mercados pressionando, também, o Ibovespa.

Assim, na B3, o principal papel do Ibovespa, Vale ON, encerrou a sessão que antecede o Dia de Corpus Christi em queda de 3,78%, na mínima do dia. Petrobras ON e PN, que contribuíam mais cedo para mitigar as perdas do índice da B3, viraram ainda no início da tarde e fecharam nas respectivas mínimas, pela ordem, em baixa de 1,12% e 0,77%. Entre as maiores instituições financeiras, as perdas desta quarta-feira chegaram a 2,34% em Santander Unit no fechamento e 2,12% no principal papel do setor, Itaú PN.

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