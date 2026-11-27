Diferentemente dos mercados de câmbio e de juros, que estenderam de maneira firme as quedas da véspera com a diminuição do prêmio de risco após a confirmação de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda, o Ibovespa terminou o dia com desempenho contido, em leve queda de 0,13%, aos 176.573,35 pontos. Ainda assim, o ânimo renovado do mercado com o nome de Trabuco, que elevou a confiança em um ajuste fiscal mais profundo a partir de 2027, fez com que o índice fechasse a semana com forte avanço de 6,13%. No mês, o Ibovespa já sobe 5,15%. No ano, tem ganho de 9,59%.

Chama a atenção que o desempenho do índice ocorreu nesta sexta-feira, 27, com giro maior, de R$ 40 bilhões. É um sinal de que os negócios se tornaram mais direcionais, com investidores posicionados para colher ganhos com ações sensíveis ao cenário econômico e com melhor prognóstico caso uma política fiscal mais austera seja de fato adotada. É o que acontece no setor financeiro, com o IFNC subindo 13,3% na semana, e também nas ações dependentes dos juros, conforme se vê nos índices dos setores de varejo e consumo (11,3%), small caps (12,5%) e imobiliário (16,4%).

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"Mais do que a escolha de um executivo de reconhecida competência, a indicação do Luiz Carlos Trabuco sinaliza uma mudança clara na gestão da política econômica do Brasil. Ao que parece, o futuro ministro da Fazenda priorizará a questão fiscal e a redução do custo do capital, ou seja, dos juros, com a consequente retomada dos investimentos do setor privado", afirma o CEO da Aucta Capital, Marcus Ayres.

Profissionais de mercado atribuem ao movimento fraco do Ibovespa nesta sexta uma realização de lucros depois da disparada de mais de 6% do índice na quinta, que abre margem para ajustes de carteiras e que também contribui para o aumento do volume na Bolsa. "A sessão começou com compras impulsionadas pela repercussão da escolha de Trabuco e por ajustes técnicos de posições. Depois, com mais volume de negociações, 'players' que estavam posicionados aproveitaram para vender, dando liquidez na ponta vendedora e levando o mercado a ceder até perto do zero a zero", afirma o sócio e head de renda variável da Grand Capital Invest, Roberto Moura.

Com os bancos registrando altas menos expressivas, a baixa mais demarcada de Petrobras e Vale, ao redor de 2% e 3%, limitou ganhos do Ibovespa. Apesar da melhora da percepção de risco fiscal, a valorização do real ante o dólar passou a pesar sobre as ações da mineradora e da estatal, de grande representatividade no índice.

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Se, na sessão anterior, o otimismo com a indicação de Trabuco à Fazenda parece ter se sobreposto aos efeitos do câmbio sobre essas companhias, nesta sexta-feira os investidores começaram a ponderar também os impactos da apreciação da moeda brasileira sobre as receitas e margens das empresas com maior exposição ao dólar, conforme explica a economista, sócia e advisor da Blue3 Investimentos, Bruna Centeno.

À parte disso, o cenário específico envolvendo as duas companhias ajuda a explicar o tombo dos papéis. No caso da Petrobras, as ações recuam em um contexto de queda do petróleo, alto comprometimento com investimentos (capex) e dúvidas sobre o futuro da geração de caixa e pagamento de dividendos. Já para a Vale, os receios se somam ao comportamento dos preços do minério e o aumento de custos.