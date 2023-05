Ibovespa tem instabilidade apesar de alta em NY, mas caminha para 4ª semana de ganhos

Maria Regina Silva (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Ibovespa opera com instabilidade na manhã desta sexta-feira, 19, apesar da valorização das bolsas norte-americanas, em meio a esperanças de que os Estados Unidos cheguem em breve a um acordo para elevar o teto de sua dívida e evitar uma situação de calote. Neste sentido, os investidores acompanharão com afinco a participação do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), Jerome Powell, em um evento (meio-dia).

continua após publicidade .

A despeito da indefinição, o Índice Bovespa caminha para uma quarta semana seguida de elevação. Até o momento, tem variação positiva acumulada de 1,81%.

"Há fundamentos. Depois de um quarto trimestre de surpresas negativas, o primeiro trimestre tem se mostrado melhor paras as empresas, num indicativo de que este quadro está atingindo o fundo do poço", avalia Rodrigo Correa, estrategista-chefe e sócio da Nomos. "Além do mais, a Bolsa está barata. Só que não sabemos até onde vai, não dá para dizer que a marca dos 110 mil pontos está consolidada", acrescenta Correa.

continua após publicidade .

Na quinta, o Ibovespa subiu 0,59%, superando a importante marca psicológica dos 110 mil pontos (110.108,46 pontos). As bolsas em Nova York também fecharam a quinta-feira com ganhos.

"Ativos de risco globais estão caminhando para fechar a semana em tom predominantemente positivo, com investidores sustentando um maior otimismo sobre a possibilidade de um desfecho próximo para o impasse da dívida americana", cita a Guide Investimentos em nota.

A agenda esvaziada de indicadores, principalmente lá fora, e o vencimento de opções sobre ações do Ibovespa limita uma definição do indicador. Ao mesmo tempo, o recuo de 1,41% do minério de ferro em Dalian, na China, contamina algumas ações ligadas ao setor, caso de Vale, que caía 0,31% perto de 11 horas.

continua após publicidade .

Em março, o IBC-Br recuou (-0,15% ante mediana positiva de 0,30%) ante fevereiro, mas cresceu 5,46% (mediana de alta de 3,90%) na comparação com março de 2022, tendo neste ultimo caso o melhor desempenho para o período da série histórica do IBC-Br, iniciada em 2003. O dado ajuda a estimular alta de algumas ações ligadas ao consumo. Perto de 11 horas, Magalu, por exemplo, subia quase 4,00%.

Conforme o Projeções Broadcast, os dados do terceiro mês deixam uma herança estatística positiva para o segundo trimestre, o que tende a ser benéfico para papéis do setor de consumo na B3.

"O IBC-Br corrobora com as projeções de melhora do crescimento do PIB, conforma salientou ontem o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, mas eu trabalharia mais com uma alta de 1,5% em 2023, que é melhor do que a da Focus, que é de 1,02%", afirma Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

continua após publicidade .

Haddad disse que sua equipe de economistas está revisando a expectativa de crescimento da economia neste ano para 1,9%. "Isso é bom, e uma atividade mais aquecida não muda a ideia de flexibilização da política monetária. O que vai pegar será como o arcabouço fiscal tramitará votação deve ocorrer semana que vem. Depois, será como se dará a discussão da reforma tributária", completa Spiess.

Às 11h08, o Ibovespa subia 0,06%, aos 110.127,86 pontos, após avançar 0,58%, na máxima aos 110.745,75 pontos e mínima aos 109.786,92 pontos (-0,29%). Petrobras tinha elevação de 0,66% (PN) e de 0,51% (ON), enquanto o petróleo subia cerca de 0,80% no exterior.