Ibovespa tem firme alta de olho em possível cessar-fogo no Oriente Médio

O Ibovespa acelerou o ritmo de alta na hora final do pregão desta terça-feira e voltou ao nível dos 174 mil pontos (+1,55%), puxado pelo desempenho das ações da Vale e dos bancos. O principal índice da B3 ganhou um fôlego adicional depois da informação, nos minutos finais da sessão, de que os EUA e o Irã teriam concordado com um cessar-fogo, segundo o veículo de imprensa russo Ria Novosti.

"Realmente, a notícia é a única coisa que puxou o Ibovespa", afirma Daniel Teles, especialista e sócio da Valor Investimentos, reforçando que o mercado já vinha corrigindo a rota depois de uma sequência de quedas que deixaram os preços dos ativos muito baixos. "É mais um acerto de preços."

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Na contramão, os papéis da Petrobras fecharam em queda, em linha com o movimento do petróleo, mas a performance foi neutralizada pelos ganhos da vasta maioria das ações no dia, além das grandes empresas.

Os papéis preferenciais e ordinários da estatal encerraram com quedas perto de 2%, enquanto os índices setoriais indicaram como o bom humor do dia se espalhou entre os setores: o índice ICON, das ações de varejo e consumo, subiu mais de 3%, enquanto o IMOB, das empresas de imóveis e construção civil, avançou quase 4%; o setor de utilidade pública, reunido no UTIL, avançou mais de 2%.

O movimento desta terça, segundo operadores, respondeu a uma maior procura por ativos de risco, tanto no Brasil, quanto no exterior. As bolsas norte-americanas oscilaram de forma mais contida frente ao Brasil, mas a maior procura por emergentes mais uma vez contribuiu para o avanço da renda variável local.

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Cada novo sinal positivo em relação ao escoamento do petróleo no Oriente Médio faz com que o ambiente para a inflação seja mais benigno e leva, consequentemente, os estrangeiros a promover ajustes em suas carteiras, impulsionando os grandes papéis da bolsa brasileira.

"De forma geral, os bancos estão puxando o índice para cima e têm sido os principais responsáveis pelo desempenho positivo da bolsa", afirma Gabriel Mota, analista de renda variável da Manchester Investimentos. "Trata-se de um movimento de respiro, já que o setor bancário acumulava fortes perdas nos últimos dias, não apenas com a saída de investidores estrangeiros do Brasil, mas também com a desvalorização generalizada dos ativos."