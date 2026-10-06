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ECONOMIA

Ibovespa tem dia de ajuste após rali, e 'trade' eleitoral segue no radar

Escrito por Juliana Machado (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Depois do forte rali registrado pelos ativos após o primeiro turno das eleições, os investidores aproveitaram para embolsar alguns lucros, levando o Ibovespa a uma baixa de 0,52% nesta terça-feira. O índice se manteve, porém, acima dos 200 mil pontos (205.835,29 pontos) e com giro financeiro ainda superior à média, de R$ 43 bilhões. Em apenas quatro pregões de outubro, a alta do Ibovespa já é de 10,46%; no ano, de 27,75%

Apesar da acomodação do mercado no dia, os movimentos foram bem pouco expressivos vis-à-vis a performance de segunda-feira entre os setores. O setor financeiro (IFNC) caiu 0,58%, mas puxado principalmente por Banco do Brasil, que recuou mais de 6%, enquanto Itaú, Bradesco e Itaúsa seguiram avançando.

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Já o setor de utilities (UTIL: +0,16%), elétrico (IEEX: +0,04%), varejo e consumo (ICON: +0,81%), imobiliário (IMOB: +2,53%) e small caps (SMLL: +1,83%) esboçaram força para subir um pouco mais.

Isso sugere que o mercado segue posicionado para uma potencial continuidade do rali conforme o candidato Flávio Bolsonaro (PL) ganhe ainda mais força até o segundo turno. Depois de um desempenho do senador no primeiro turno muito melhor do que mostravam as pesquisas eleitorais até então, o mercado seguirá observando o "trade eleitoral", segundo o analista da AGF, Pedro Galdi.

Os investidores têm grande expectativa de que uma alternância de poder venha acompanhada de austeridade fiscal, o que abre espaço para um ambiente de juros menores - efeito favorável sobretudo para as companhias cíclicas domésticas.

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"Normalmente, após um movimento muito forte de alta, o mercado tende a embolsar parte do lucro. É normal alguns ativos caírem sem nenhuma notícia aparente", afirma o chefe de alocação de investimentos e sócio da AW Capital, Gabriel Magno.

Profissionais de mercado ponderam que o otimismo pode ter prazo de validade. Segundo o analista de mercados da Ebury, Diego Barnuevo, caso a vitória de Bolsonaro no segundo turno seja confirmada, a atenção se voltará para a composição do gabinete e, sobretudo, para os anúncios na área fiscal, "que até o momento têm sido notavelmente vagos".

Sem isso, uma eventual decepção dos investidores poderia interromper a forte alta dos ativos locais.

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