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Ibovespa sobe mesmo após tombo de ações de tecnologia prejudicar índices em NY

Escrito por Caroline Aragaki (via Agência Estado)
Publicado em 23.06.2026, 17:42:00 Editado em 23.06.2026, 17:53:19
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O Ibovespa acentuou a alta à tarde, coincidindo com o ganho de fôlego das ações da Petrobras, além do apoio da maior parte dos grandes bancos e de papéis cíclicos. Em termos macro, a liquidação global de ações de tecnologia e Inteligência Artificial (IA) - com o índice Nasdaq em baixa de 2% - abriu espaço para o investidor olhar além dos Estados Unidos e retomar uma diversificação de recursos, enquanto a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) foi considerada mais dura do que o comunicado, mas ainda permite a interpretação de que a Selic pode cair mais. Com as taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) em baixa, a renda variável conseguiu se fortalecer também pela perspectiva de lucros corporativos maiores.

O giro financeiro, contudo, seguiu limitado a R$ 21,3 bilhões. Após mínima aos 168.495,17 pontos (-1,1%) pela manhã, quando seguia a toada negativa do exterior, e máxima aos 171.720,29 pontos (+0,79%) à tarde, o Ibovespa, por fim, encerrou aos 171.258,87 pontos, com alta de 0,52%. Acumula valorização de 1,74% na semana e de 6,29% no ano, embora recue 1,46% em junho.

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Para o especialista em renda variável Patrick Buss, da Manchester Investimentos, não houve nenhum aspecto fundamentalista que tenha embasado a virada de sinal do Ibovespa no início da tarde.

"Nos últimos dois meses, a Bolsa caiu por conta da guerra, mas esse cenário deu uma melhorada e por isso consegue dar uma estabilizada no nível próximo de 170 e 171 mil pontos. Esse tipo de oscilação é bastante comum enquanto o mercado espera o que vai acontecer entre Estados Unidos e Irã: se o acordo vai vigorar ou não. Por ora é imprevisível", comenta Buss, acrescentando que as oscilações na faixa entre 168 e 172 mil pontos parecem "naturais" por enquanto.

Ainda assim, a guinada do Ibovespa coincidiu com a virada das ações da Petrobras para o campo positivo, deixando a queda do petróleo Brent para setembro (-0,93%), a US$ 76,80 por barril, em segundo plano. Nesta terça, a presidente da estatal, Magda Chambriard, afirmou que a parceria com a Pemex deve estudar a exploração do subsal na parte mexicana do Golfo do México e ser vantajosa para ambas as companhias.

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Para o head de renda variável da Fami Capital, Gustavo Bertotti, "a Petrobras é um dos principais papéis de rota para o investidor estrangeiro e há, mesmo com petróleo em queda, uma perspectiva muito boa de resultados no segundo semestre, principalmente motivados por uma geração de caixa maior".

Ajuda também a trazer fluxo para o Brasil o fato de que o investidor estrangeiro começa a ponderar um pouco mais o retorno sobre os investimentos bilionários no setor de tech e IA, acrescenta Bertotti. O cenário conta, ainda, com a perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos, após os sinais recentes do Federal Reserve (Fed) e os dados ainda resilientes da economia americana.

Ainda assim, o fluxo do investidor estrangeiro está negativo em R$ 4,3 bilhões em junho, o que reduz o saldo positivo do ano para R$ 37,26 bilhões. Na avaliação de Buss, da Manchester, um movimento mais consistente da Bolsa só acontecerá quando houver um entendimento firme sobre um acordo entre EUA e Irã e que contribua para uma perspectiva mais positiva para juros.

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Na mesma linha, o economista-chefe da Análise Econômica, André Galhardo, menciona que "embora o petróleo esteja caindo neste momento, ainda existem dúvidas sobre o quão frágil é o acordo firmado e como deve afetar o fluxo no estreito de Ormuz", avalia. À tarde, o presidente americano, Donald Trump, reafirmou que o fluxo em Ormuz está a todo vapor e os EUA trabalham em um acordo justo com o Irã.

Em termos de política monetária no Brasil, a ata do Copom "introduziu explicitamente a possibilidade de diferentes momentos de pausa e retomada do processo de calibração dos juros, sugerindo uma função de reação mais flexível e dependente dos dados", considera o diretor de pesquisa econômica do Banco Pine, Cristiano Oliveira. Apesar de entender que a ata foi mais dura do que o comunicado, Oliveira menciona que mantém a projeção de corte de 0,25 ponto porcentual na taxa Selic na reunião de agosto.

Bertotti, da Fami Capital, diz ainda que a queda das taxas de DI nesta terça favorece principalmente as ações de empresas cíclicas, consideradas mais sensíveis ao ciclo de juros.

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Vivara, Azzas e Assaí, por exemplo, subiram mais de 3% e figuraram entre as maiores altas do Ibovespa. Entre as blue chips, Petrobras ON (+0,78%) e PN (+0,41%) e grandes bancos - com exceção de Santander Brasil Unit (-0,74%) - subiram entre Itaú PN (+0,27%) e BB ON (+1,43%), enquanto a Vale cedeu 1,89% com a pressão do recuo do minério de ferro.

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