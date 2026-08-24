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Ibovespa sobe, mas opera com cautela antes de informações sobre sanções dos EUA ao Irã

Escrito por Gustavo Nicoletta (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Ibovespa abriu o pregão desta segunda-feira, 24, em queda, com investidores à espera de detalhes sobre as sanções dos Estados Unidos ao Irã e a países que a Casa Branca considera aliados do regime iraniano. No entanto, o índice se recuperou ao longo da primeira hora de negociações e passou a subir, apoiado principalmente na alta das ações da Vale e do setor bancário.

Gustavo Trotta, especialista e sócio da Valor Investimentos, avalia que o movimento pode estar relacionado ao fato de o Ibovespa operar "com desconto" em alguns múltiplos usados pelos investidores para definir pontos de entrada no mercado. "A Bolsa já vinha de muitas quedas consecutivas e está bem descontada. Quando aparece oportunidade, o investidor - principalmente o estrangeiro - identifica um ponto de entrada" e provoca esse movimento, acrescentou.

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O mercado financeiro, porém, segue vigilante, à espera de notícias sobre as sanções dos EUA ao Irã. O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, deve falar sobre o tema às 15h, em entrevista coletiva.

Em artigo publicado no Financial Times, Bessent indicou que a ofensiva poderá alcançar qualquer agente que ajude o Irã a viabilizar a venda e o transporte de petróleo, bem como a movimentação financeira por meio de casas de câmbio e zonas de livre comércio.

"Desde ontem, o exterior está sob tensão. Há uma certa preocupação, não só pelo Irã, mas porque não se sabe o que vai vir nesse pacote em relação ao Brasil, que tem relação indireta com o Irã por meio da Rússia e da China, que são parceiros dos iranianos", disse Felipe Tavares, economista-chefe da BGC Liquidez. "A gente está sob tensão", acrescentou.

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Por volta das 11h30, o Ibovespa subia 0,37%, aos 171.666 pontos. A ação da Vale (VALE3 +3,34%) sozinha adicionava 0,37 ponto porcentual à variação do dia. Isso significa que, sem a Vale, o Ibovespa estaria próximo da estabilidade.

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