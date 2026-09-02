Ibovespa sobe mais de 2% e bate 184 mil pontos com eleição no radar; BB sobe 5%

O resultado da pesquisa Quaest mostrando empate técnico entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro (PL) dá a tônica dos negócios no mercado de ações e o Índice Bovespa continua a romper resistências, agora superando os 184 mil pontos. A índice opera nos melhores níveis desde o início de maio, em sua 11ª alta consecutiva.

Os papéis do Banco do Brasil, termômetro de risco político, sobem mais de 5%. E as ações da Petrobras, mesmo diante da queda do petróleo, mostram recuperação.

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Para Jefferson Laatus, estrategista e sócio do Grupo Laatus, o movimento é exagerado, o que requer cuidado. "O mercado está expondo o que deseja, que é Lula fora da presidência em 2027. Mas é um movimento muito exagerado. Quando vier alguma frustração, a queda será grande", afirma.

De acordo com ele, parte da euforia vem do fato de a pesquisa não captar o caso do suposto envolvimento do ministro do STF Alexandre de Moraes com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que tende a ter efeito positivo para Flávio. "A ideia é ter um cenário fiscal mais controlado, mas o buraco do fiscal é enorme", afirma ele, ao considerar a reação do mercado exagerada.

Por volta das 11h15, o Ibovespa tinha 184.792,88 pontos, na máxima do dia, em alta de 2,82%.