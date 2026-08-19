Ibovespa sobe impulsionado por anúncio do Tesouro dos EUA, mas mercado aguarda ata do Fed

O anúncio do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, de que pretende ao menos dobrar as operações de recompra de títulos de dívida de longo prazo (10 a 30 anos), deu na manhã desta quarta-feira, 19, fôlego extra ao Ibovespa, que já havia começado o dia em tom favorável após perdas recentes. Por volta das 11h05, o índice subia 2,24%, aos 170.064 pontos.

A avaliação do mercado é que, ao ampliar a liquidez disponível, o Tesouro dos EUA favorece a entrada de fluxo estrangeiro na Bolsa. Esse mesmo fluxo foi o que ditou a queda do índice em agosto: a saída de capital estrangeiro até a semana passada somou R$ 18 bilhões, superando o ingresso vindo de outros grupos de investidores.

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"Quanto mais dinheiro há na economia, mais esse dinheiro precisa ser rentabilizado. Nos EUA, pode ficar mais difícil encontrar retorno adicional, porque boa parte já está alocada - em Treasuries e em ativos de renda variável. Entrando dinheiro novo, esse capital busca alternativas e pode acabar indo para mercados emergentes. Com o aumento de liquidez, a percepção de risco diminui e o investidor tende a ficar menos seletivo", disse Gabriel Mollo, analista de investimentos da Daycoval Corretora, ao comentar o impacto da decisão do Tesouro dos EUA para o mercado brasileiro.

Os investidores, porém, ainda aguardam a divulgação da ata da reunião de julho do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), às 15 horas (de Brasília).

O documento pode trazer sinais sobre a próxima decisão do comitê de política monetária do banco central dos Estados Unidos e pode limitar os movimentos do Ibovespa se alterar as expectativas do mercado.

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Até o momento, a aposta majoritária é de manutenção do atual nível de juros norte-americanos em setembro, mas uma ala do mercado acredita que a taxa básica pode subir.