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ECONOMIA

Ibovespa sobe em meio a propostas de medidas fiscais pelo governo e com exterior

Escrito por Maria Regina Silva (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O comportamento positivo dos índices de ações do ocidente e a alta do petróleo estimular o Ibovespa nesta quarta-feira, 11, após queda de 0,52%, ontem, aos 171.336,99 pontos. Além disso, investidores monitoram medidas fiscais preliminares do governo e digerem balanços informados, como o da Petrobras. Após o fechamento do mercado, é a vez do Banco do Brasil, entre outros.

No exterior, falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) ficam no foco, enquanto o feriado de Dia dos Veteranos no país fecha o mercado de Treasuries.

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Ontem, a Petrobras informou lucro líquido de R$ 39,7 bilhões, 21,5% a mais do que há um ano, e 24,2% menor do que o registrado no trimestre imediatamente anterior. A estatal revisou as projeções de produção para 2026 e anunciou dividendos mais baixos que o estimado, o que desagradou ao mercado.

No âmbito fiscal, o governo federal vai encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar para dar início ao que seria o ajuste nas contas públicas do quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A ideia é inserir as medidas em projeto que trata da obrigatoriedade do seguro rural como compensação, de modo a perseguir o centro das metas fiscais.

A proposta preliminar prevê uma economia de até R$ 80 bilhões em 2027 com o objetivo de alcance de superávit primário de 0,5% do Produto Interno Bruto no próximo ano, apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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Segundo Sérgio Samuel dos Santos, economista do Sistema Ailos, a valorização do Índice Bovespa reflete principalmente a sinalização do governo federal em cortar gastos. "A alta combina essa proposta de ajuste fiscal com o exterior positivo", diz. "Não resolve a raiz do problema, mas a evolução da discussão é positiva, até pela volatilidade recente do mercado brasileiro", avalia.

De acordo com Gustavo Trotta especialista e sócio da Valor Investimentos, esse primeiro sinal concreto do governo sobre as contas públicas desde a eleição, era exatamente o que o mercado está esperava. "Por enquanto é notícia, não é medida. Falta saber o que tem dentro do projeto, se o Congresso aprova e quem vai comandar a Fazenda no novo mandato", diz.

Santos, do Sistema Ailos, completa que o debate pode ajudar o governo a ganhar tempo até que coloque as medidas em prática. "Pode ganhar tempo para discutir as condições fiscais com maior rigor. O problema é que o governo vai precisar revisitar o fiscal em 2027."

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Divulgado hoje, o volume de serviços prestados no Brasil caiu 0,1% em setembro ante agosto. O recuo ficou menos intenso do que a mediana de -0,4% das projeções (de - 0,8% a avanço de 0,2%). O resultado, segundo analistas, não altera a expectativa de manutenção da taxa Selic em 13,75% no Comitê de Política Monetária (Copom) em dezembro.

Às 11h20, o Ibovespa subia 0,74%, aos 172.599,17 pontos, ante alta de 0,86%, na máxima em 172.809,03 pontos, de abertura em 171.336,99 pontos e mínima em 171.335,20 pontos. O petróleo avançava cerca de 1%, diante da ausência se sinais de acordo entre EUA e Irã. Petrobrás recuava mais de 3%. Em Dalian, o minério fechou em queda de 0,38%, mas Vale subia 0,59%.

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