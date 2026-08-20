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ECONOMIA

Ibovespa sobe e tenta vencer mau humor externo apoiado em avanço de ações da Petrobras

Escrito por Gustavo Nicoletta (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A sinalização dada ontem pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que pretende punir países que mantenham relações econômicas com o Irã adicionou um elemento extra de tensão ao conflito no Oriente Médio e limita a recuperação do Ibovespa, iniciada ontem.

O índice abriu o pregão em baixa, recuperou-se ao longo do dia e passou a subir, mas devolveu os ganhos no início da tarde. O leve avanço é sustentado principalmente pela alta de ações ligadas à produção de commodities.

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Por volta das 13h45, o Ibovespa subia 0,19%, a 168.152 pontos, embora tenha atingido máxima intradia de 167.752 pontos (+1,14%). As maiores influências positivas sobre o índice vinham de Petrobras (PETR3 +2,93% e PETR4 +2,78%), que juntas agregavam 0,37 ponto porcentual à variação do indicador.

Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3 Investimentos, afirma que havia expectativa de recuperação da Bolsa brasileira diante da sequência negativa registrada no início de agosto. Até ontem, o Ibovespa acumulava queda de quase 6%, mesmo tendo fechado o pregão de quarta-feira em alta.

"Quando a gente tem um nível de queda tão forte, de 11 dias consecutivos de perdas, e ontem com um respiro, é natural haver uma recuperação", disse.

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O pano de fundo, porém, ainda é de preocupação. Segundo Ribeiro, as apreensões do mercado com o cenário eleitoral, a saída de capital estrangeiro relacionada ao quadro fiscal e a tensão geopolítica no Oriente Médio ainda são elementos que atuam como obstáculo à recuperação do Ibovespa.

Oliveira pontua que o mercado segue atento a sinais do governo federal sobre o ajuste fiscal, algo que pode ganhar relevância na semana que vem, com a divulgação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA).

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