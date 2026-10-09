Ibovespa sobe com NY e trade eleitoral, apesar de commodities e IPCA alto

O Ibovespa abriu em alta nesta sexta-feira, 9, alinhado à valorização dos índices das bolsas do Ocidente. O avanço nos Estados Unidos reflete, em parte, a queda do petróleo, após a commodity ter subido cerca de 4% ontem. O recuo reduz parte das preocupações com pressões inflacionárias e juros mais elevados no mundo, em especial nos EUA. No radar, fica a leitura preliminar da Universidade de Michigan sobre confiança do consumidor e expectativas de inflação.

No Brasil, o tema inflação também ganha destaque após o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subir 0,82%, perto do teto das projeções (0,83%), e divide as atenções com o trade eleitoral. Também fica no foco uma entrevista, no Ministério da Fazenda, pelo governo federal, sobre combustíveis.

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Quanto a pesquisas eleitorais, foram divulgas Datafolha e Atlas/Bloomberg. O primeiro saiu ontem e mostrou que Flávio tem 49% das intenções de votos totais, ante 45% de Lula. Na mesma direção veio a Atlas/Bloomberg. O senador aparece com 51,1%, contra 45,7% do petista.

"Isso mantém a expectativa de continuidade de valorização do real, o que pode atrair mais capital não só para o câmbio mas também para a Bolsa", afirma o sócio e estrategista da Bravonte Capital e professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), Eduardo Velho.

Em relação ao IPCA, a taxa acumulada em 12 meses ultrapassou o limite superior da banda do Conselho Monetário Nacional (CMN), de 4,5%, ao ficar em 4,58%. Além disso, a difusão do IPCA atingiu 54,9% em setembro, ante 54,4% em agosto, calcula o economista da Terra Investimentos Homero Guizzo.

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Apesar da alta, no geral, maior do que a prevista, Eduardo Velho diz que, de certa, forma, uma taxa mais alta "já estava na conta", o que mantém apostas de quedas da Selic. "Ainda há chance de novos cortes dos juros e também há espaço para otimismo adicional no mercado devido à eleição", diz.

Segundo Velho, um eventual governo de Flávio Bolsonaro pode animar mais o mercado não só pela decisão em si, mas pelos planos do senador, como na área fiscal e possivelmente no Supremo Tribunal Federal (STF). "Isso pode reduz a imprevisibilidade jurídica no País."

Já para João Debom, sócio da Supernova Investimentos, um IPCA acima do esperado reduz bastante a chance de quedas da Selic em novembro. " Minha leitura é que as apostas migram de um corte de 0,25 ponto para uma pausa no ciclo."

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A despeito do recuo do petróleo, as ações de Petrobras avançam, assim como as de bancos e de empresas ligadas ao ciclo econômico.

Entre os papéis de primeira linha, Vale era a única a cair (-0,25%), em meio ao recuo de 1,16% do minério de ferro em Dalian e de 0,44% em Singapura. O movimento sugere interesse de investidores, especialmente estrangeiros, tanto que o iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) subia 1,50%, em Nova York, principal fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) brasileiro de ações nos EUA.

Ontem, o Ibovespa fechou em alta de 0,94%, aos 206.220,24 pontos.

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Às 11h33 desta sexta, o Índice Bovespa subia 1,46%, aos 209.238,68 pontos, na máxima, alta de 0,01%, na mínima em 206.237,55 pontos.