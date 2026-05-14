Ibovespa sobe com exterior, enquanto monitora encontro EUA-China e política no Brasil

A valorização dos índices de ações do Ocidente estimula o Ibovespa no início do pregão desta quinta-feira, 14, após três sessões seguidas de queda. Na quarta-feira, 13, o principal indicador da B3 fechou em baixa de 1,80%, 177.098,29 pontos, influenciado, entre outros fatores, pela divulgação de um áudio em que o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pediria dinheiro para Daniel Vorcaro para produção de um filme. O assunto continua no radar.

Além de questões políticas, balanços como o de Banco do Brasil ficam no foco. A instituição apresentou lucro líquido ajustado de R$ 3,4 bilhões no primeiro trimestre - queda de 53,5% em relação a igual período de 2025 e recuo de 40,2% ante o quarto trimestre do ano passado. Também saíram os números de CSN e Braskem, entre outros. Após o fechamento da B3 serão divulgados outros balanços como de MBRF, Nubank, Stone, Caixa Econômica e Grupo Pão de Açúcar.

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Nesta manhã, o petróleo opera com volatilidade, enquanto o minério de ferro fechou estável em Dalian, na China. Na Ásia, as bolsas fecharam com sinais divergentes, atentas ao encontro entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping. Na Europa e nos EUA, os índices acionários avançam. Já os rendimentos dos Treasuries recuam, o que influencia os juros futuros e o câmbio no Brasil.

Hoje, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, afirmou que Washington e Pequim discutem mecanismos para ampliar a cooperação econômica bilateral. "Espera-se uma abertura de mercado entre os países. Isso favorece o mercado como um todo", diz Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3.

O investidor segue monitorando os desdobramentos do encontro entre os presidentes, enquanto a guerra entre EUA e Irã segue sem sinal de terminar tão cedo.

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Após a divulgação ontem pelo site de notícias The Intercept Brasil, de um áudio em que Flávio pede dinheiro a Vorcaro, ex-dono do Banco Master, para pagar despesas com o filme sobre a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador desmentiu.

Ainda assim, no mercado, a percepção é de que o filho de Bolsonaro pode se enfraquecer na corrida presidencial e, consequentemente, fortalecer uma reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Se a noticia fosse muito ruim, significa que o mercado jogou a toalha fora. O ruim é que o mercado está fazendo as contas. Com tudo isso, devemos ter uma eleição apertada. Abre espaço para que surja uma terceira via", diz Felipe Cima, analista da Manchester Investimentos.

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Às 11h12, o Ibovespa subia 0,97%, na máxima aos 178.807,71 pontos, ante abertura na mínima em 177.103,81 pontos, com variação zero.