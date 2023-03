Ibovespa sobe com China, mas sem força para defender 105 mil pontos

Maria Regina Silva (via Agência Estado)

O Ibovespa mudou de direção há pouco, renovando máxima na faixa dos 105 mil pontos, e se alinhando ao sinal de alta moderada do exterior. De um lado, a queda das ações da Petrobras limita a valorização do índice Bovespa, em meio ao recuo do petróleo no exterior (cerca de -0,80%), enquanto as do setor de metais avançam, após elevação do minério de ferro.

"Sobe por conta das ações ligadas a commodities metálicas", diz o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, reforçando que o movimento moderado das bolsas reflete a espera dos investidores pela participação do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, no Senado (12 horas).

Na China, houve valorização de 1,34% do minério de ferro em Dalian e queda menos intensa das exportações. O dado sofreu recuo anual menor do que se esperava no primeiro bimestre de 2023, de 6,8%. "Hoje o driver é o externo", diz Laatus.

O discurso de Powell pode ser antecipado, mas o principal foco, diz, será a parte de perguntas e respostas após a apresentação no Senado dos EUA. "O mercado deve ficar mais travado, sem grande motivação até lá. O que pode animar um pouco é o setor de metais por causa do minério", avalia o estrategista.

Os investidores aguardam sinalizações sobre os próximo passos da autoridade monetária dos EUA, em meio a incertezas quanto à magnitude e à extensão do ciclo de ajuste nos juros, após os resultados fortes nos dados de inflação e mercado de trabalho de janeiro, cita em relatório o Bradesco.

No Brasil, fora o IGP-DI informado mais cedo praticamente dentro do esperado, a agenda de indicadores é esvaziada. Fica no radar a reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, entre outros encontros. Há, no momento, dois mandatos de diretores do BC que expiraram: Paulo Souza (de Fiscalização) e Bruno Serra (de Política Monetária).

Além disso, segue no centro das atenções o novo arcabouço fiscal, esperado para ser apresentado antes do Copom deste mês (21 e 22). Ontem, em meio a expectativas de avanço dessa pauta, o Ibovespa fechou em alta de 0,80%, aos 104.700,32 pontos.

Perto das 11 horas, o Ibovespa subia 0,21%, aos 104.919,38 pontos, após avançar 0,46%, na máxima aos 105.178,55 pontos. Petrobras caía 1,35% (PN) e 1,60% (ON), enquanto Vale subia 0,67%.