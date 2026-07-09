Ibovespa sobe com aposta do mercado de que escalada entre EUA e Irã é pontual

O Ibovespa renovou máxima e flertou com o nível dos 173 mil pontos na tarde desta quinta-feira, 9, em linha com os ganhos das Bolsas de Nova York. Ainda monitorando o conflito no Oriente Médio, o mercado financeiro se apegou ao 'copo meio cheio', com relatos de que mediadores trabalham para retomar negociações entre Estados Unidos e Irã, após o presidente Donald Trump dizer que Teerã entrou em contato ainda na quarta-feira para fechar um acordo.

Predomina nesta quinta a leitura de que os ataques no Estreito de Ormuz são temporários, o que fez o petróleo cair cerca de 2%, ajudando as curvas de juros a cederem e abrindo espaço para um apetite por renda variável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após mínima com estabilidade pela manhã, o Ibovespa escalou aos 172.932,89 pontos (+1,34%) no maior nível intradia à tarde e fechou com avanço de 1,22%, aos 172.742,12 pontos. Na semana, ainda acumula queda de 0,76%, enquanto passa a subir 0,42% no mês, e 7,21% no ano. O giro financeiro de R$ 19,49 bilhões ficou abaixo da média, com liquidez reduzida pelo feriado no Estado de São Paulo.

Ainda na quarta, Trump afirmou que o Irã "quer muito fazer um acordo". Já fontes regionais confirmaram à CNN que Paquistão e Catar estão trabalhando para trazer os EUA e Teerã de volta à mesa de negociações.

O estrategista-chefe da Krivo Capital, Marco Saravalle, afirma que o mercado lê a declaração de Trump de maneira positiva. "A princípio, o Irã teria procurado os representantes dos EUA para conversarem novamente. Mas são informações extra oficiais", pondera.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para ele, com o petróleo Brent mais perto de US$ 75 por barril, o "copo meio cheio" é de que um cenário super pessimista de commodity acima de US$ 90 está ficando para trás, o que afasta a necessidade de o Federal Reserve (Fed) elevar juros rapidamente. "Aqui também alivia a curva de juros, com ao menos mais um corte na Selic precificado em agosto. Pensando em termos de setores da Bolsa, particularmente, tivemos vários papéis que caíram forte por conta da curva de juros mais estressada, então, se há menos estresse, acaba tendo uma correção", avalia.

As ações das petrolíferas, inclusive Petrobras, figuraram entre as poucas quedas do Ibovespa, mas não ofuscaram a alta superior a 1% das ações de bancos e os ganhos do setor metálico. A ponta positiva foi liderada por ações cíclicas, como Magazine Luiza (+7%).

O head de renda variável da Fami Capital, Gustavo Bertotti, nota uma recuperação de praticamente todos os setores da Bolsa, que ocorre por conta do fechamento da curva de juros. "Há um clima mais ameno no exterior. Mesmo com algumas notícias mais duras, há o entendimento de que os ataques não vão durar muito tempo", afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como alerta, o tráfego marítimo de Ormuz caiu bruscamente desde a retomada de bombardeiros entre EUA e Irã. Cruzaram o estreito ontem 14 navios carregados com commodities, frente a uma média diária de 34 embarcações desde o cessar-fogo em junho, segundo a Bloomberg.

Na sexta-feira, 10, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho, às 9h, será mais um calibrador para as expectativas envolvendo a Selic. Segundo a mediana do Projeções Broadcast, o índice deve desacelerar a 0,31%, após alta de 0,58% em maio.