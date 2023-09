Ibovespa sobe com ajuda de commodities e NY em dia de vencimento de opções sobre Índice

O Ibovespa sobe nesta quarta-feira para a faixa dos 118 mil pontos, em meio à alta das commodities, apesar da queda dos índices futuros de ações dos Estados Unidos. Há pouco, saiu o dado mais esperado da semana para ajudar a decisão de política monetária norte-americana: o CPI dos EUA. No Brasil, a agenda está esvaziada e o vencimento de opções sobre o Índice Bovespa abrem espaço volatilidade. Ontem, fechou com valorização de 0,93%, aos 117.968,12 pontos.

continua após publicidade

Às 10h31, tinha alta de 0,58%, na máxima aos 118.650,25 pontos, ante abertura aos 117.968,12 pontos.

Apesar da valorização, ainda não se pode afirmar que trata-se de tendência. "O mercado está esperando novidades. Por enquanto não tem nenhum driver. Então, fica no zero a zero, com volume baixo e com o estrangeiro saindo da Bolsa. O mercado fica vivendo de eventos esporádicos e notícias corporativas", avalia Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença.

continua após publicidade

Nos EUA, o CPI, índice de preços ao consumidor americano, subiu 0,6% em agosto ante julho. O resultado veio em linha com a mediana de analistas consultados pelo Projeções Broadcast. Apenas o núcleo do CPI, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, avançou 0,3% na comparação mensal de agosto (previsão era alta de 0,2%).

"Mais cedo, o mercado olhou um pouco mais o núcleo mensal, que avançou acima do previsto. Já o CPI cheio anual atingiu 3,7%. Mesmo que tenha ficado abaixo do esperado, superou a taxa de julho, e isso inclui as pressões do petróleo", afirma o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

Segundo Laatus, os resultados elevam as dúvidas a respeito dos próximos passos da política monetária dos EUA. Para a decisão de juros na semana que vem, contudo, afirma que a projeção segue de manutenção dos FED funds.

continua após publicidade

Na comparação anual, o CPI dos EUA subiu 3,7% em agosto, acelerando em relação ao aumento de 3,2% de julho. Já o núcleo do CPI teve incremento anual de 4,3% no mês passado, perdendo força ante o avanço de 4,7% de julho.

No Brasil, o cenário fiscal preocupante segue no radar. Para conseguir ajudar Estados e municípios com dificuldades de caixa agora sem comprometer a arrecadação previdenciária , o governo concordou em antecipar para este ano os repasses de compensação do acordo do ICMS que seriam feitos por meio de encontro de contas ou transferência direta em 2024.

Às 9h52, o Ibovespa futuro subia 0,24%, aos 119.335 pontos, na máxima. Os índices de ações norte-americanos caem de forma moderada, enquanto o petróleo sobe acima de US$ 92 o barril, o do tipo Brent, que é referência para a Petrobras. Já o minério de ferro subiu 0,47% em Dalian, na China.