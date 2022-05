Ibovespa sobe cerca de 2% com melhora em NY e commodities

Da Redação

O Ibovespa acelerou há pouco o ritmo de alta, já defendendo a marca dos 105 mil pontos, depois de abrir aos 103.109,94 pontos, ao passo que o índice futuro já margeia os 106 mil pontos. A alta por aqui supera a vista em Nova York, onde a máxima está em torno de 0,70%. Segundo Rafael Germano, especialista em renda variável da Blue3, um dos fatores por trás da valorização do Ibovespa é o nível do valuation "que está bem atrativo." Em Nova York, as bolsas passaram a subir após instabilidade.

Além disso, Germano acrescenta, sinais de redução no número de casos de covid-19 na China também impulsionam as commodities e, consequentemente o índice Bovespa. "Com expectativa de reabertura por lá, também tem estimativas de crescimento, o que acaba por afetar o mundo, já que o país é um dos principais drivers do globo. Como a nossa Bolsa tem bastante correlação com a China, ajuda", afirma. Segundo ele, apesar da inflação alta aqui e nos EUA, parte disso já teria sido precificado.

Às 11h07, o Ibovespa subia 1,98%, aos 105.147,82 pontos, após subir 2,04%, aos 105.212,64 pontos. Petrobras tinha alta em torno de 4% e Vale, de cerca de 5%.

Hoje, saíram dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos de abril de abril, que superaram as expectativas. No entanto, Eduardo Cubas, sócio da Manchester, pondera que, para ele, não houve surpresas no IPCA, e que o dado reforça expectativa de Selic terminam em 13,25% ao ano. Hoje, está em 12,75%.

Nos EUA, o CPI acima do previsto reforça expectativas de um Fed mais agressivo na condução da política monetária. "Só reforça que o Fed não terá como fugir de alta de 0,75 ponto porcentual em algum momento; na ultima reunião, subiu o juro em meio ponto", afirma o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

As commodities sobem diante de dados mostrando queda no números de casos de pessoas contaminadas pelo coronavírus na China. O petróleo avança em torno de 2% ainda por conta da fraqueza do dólar. Já o minério de ferro fechou em alta de quase 5% no porto chinês de Qingdao, a US$ 133,12 por tonelada, estimulando ações ligadas ao setor. Às 11h19, Vale ON subia quase 5% e Petrobras, entre 3,73% (PN) e 4,50% (ON).

Além disso, a possibilidade de que o governo reverta a decisão de baixar a alíquota de importação do aço ajuda na recuperação dos papéis do setor, como menciona Laatus. A decisão deverá ser decidida hoje.

Diante do quadro incerto mundial, Laatus avalia que a alta do Ibovespa também reflete a tentativa de recuperação das perdas recentes, após quatro pregões seguidos de queda. "É natural uma recuperação."

O noticiário corporativo também influencia os negócios. A Azul, por exemplo, informou que a demanda cresceu 84% em abril ante igual mês de 2021. As ações da aérea subiam quase 3,50%. Já a Petrobras finalizou a venda de campos terrestres na Bahia. A estatal também informou que concluiu a venda de ativo na bacia potiguar por US$ 750 mil.

Aqui, após o fechamento dos mercados sai ainda uma série de balanços com destaque para os da Braskem, JBS, Ultrapar e Banco do Brasil.