Ibovespa sobe após recentes quedas, atento a pesquisas eleitorais, mas cautela continua

Apesar do quadro global de cautela, o Ibovespa abriu em alta nesta sexta-feira, 16. A elevação ocorre após três quedas seguidas, o que levou o principal indicador da B3 a acumular perdas de 2,27% na semana até o fechamento de ontem, após avanço na anterior. Na ocasião, o Ibovespa fechou em baixa de 1,06%, aos 204.324,26 pontos.

"É um ajuste natural e saudável", diz Felipe Cima, analista da Manchester Investimentos. Segundo ele, o mercado segue atento à disputa acirrada para a Presidência da República. "O índice não vai subir de uma só vez. O governo está tentando de tudo para avançar pesquisas com medidas. Agora, se houver manutenção do atual governo, todo esse movimento na Bolsa vai embora", completa Cima.

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Investidores monitoram pesquisas eleitorais que serão divulgadas e que já saíram, como Datafolha CNT/MDA, além de indicadores como IBC-Br e produção industrial nos Estados Unidos. O giro financeiro na B3 pode superar a média diária, devido ao vencimento de opções sobre ações hoje.

Divulgado ontem, levantamento do Datafolha mostrou redução da vantagem na disputa presidencial entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 4 para 2 pontos porcentuais em uma semana, com empate técnico na margem de erro. O resultado se alinha a outras pesquisas como Quaest, PoderData/Aya, BTG/Nexus, Palver e Indexa.

Nesta manhã saiu pesquisa da CNT/MDA, na mesma direção. O levantamento mostra Lula e Flávio Bolsonaro tecnicamente empatados nas intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial.

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O senador tem 46,8% dos votos totais, contra 45,9% do petista. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos. Brancos e nulos são 4,9%. Indecisos somam 2,4%.

À noite, o senador do PL participa de sabatina no Jornal Nacional, da Rede Globo. Ontem, na globo, Lula defendeu reduzir a maioridade penal para 16 anos em crimes hediondos e disse esperar acordo com os EUA sobre tarifas.

Além do aperto nas eleições, ficam no radar os temores com as promessas de última hora do governo, que agravam o quadro fiscal já bastante adverso, diz Silvio Campos Neto, economista-sênior da Tendências Consultoria. Assim, a correção observada nesta semana deve ser mantida hoje, com a consolidação de patamares menos valorizados dos ativos, completa o sócio da consultoria em nota.

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O presidente Lula anunciou ontem, a dez dias do segundo turno das eleições, que vai propor em 2027, caso seja reeleito, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para garantir tarifa zero nos ônibus, aos finais de semana e feriados, em todas as cidades brasileiras com transporte coletivo. A informação foi antecipada pelo Estadão/Broadcast.

Apesar das incertezas, hoje o BTG Pactual elevou sua recomendação para Brasil em estratégia de ações da América Latina de neutra para overweight (desempenho acima da média do mercado) e aumentou a exposição e o "beta" (sensibilidade às oscilações do mercado) do portfólio, citando a expectativa de redução do custo de capital no País após o resultado eleitoral.

Já o Inter elevou a sua projeção do Ibovespa para 2027, de 204 mil para 240 mil pontos. Segundo Rafael Winalda, analista do banco, apesar da volatilidade observada após o primeiro turno das eleições, a bolsa brasileira continua descontada e oferece potencial de valorização.

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Hoje foi divulgado o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). O IBC-Br subiu 0,34% em agosto (de -0,22%), resultado acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de alta de 0,12%. "A alta foi puxada pela indústria e parece ser pontual, sustentada pelo Programa Carro Sustentável", diz Marcio Sette Fortes, ex-diretor do Brasil no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Às 11h47, o Ibovespa subia 0,14%, aos 204.619,05 pontos, ante abertura na mínima em 204.323,74 pontos, e máxima em 206.305,26 pontos (+0,97%). Vale subia 0,78% e Petrobras, em torno de 1,2%. No caso de bancos, só Unit de Santander avançava 0,39%.